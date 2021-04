Prove Invalsi, sospese nelle classi seconde delle superiori [ORDINANZA]

L’8 aprile scorso il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) aveva espresso parere positivo sullo schema di ordinanza del Ministro dell’Istruzione relativo alla “Sospensione delle prove standardizzate per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado”.

Facendo seguito al prescritto parere, in data 19 aprile il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza.

Il provvedimento ministeriale, tenuto conto della concomitanza delle prove della scuola secondaria di secondo grado (grado 10) con le prove dell’ultimo anno (grado 13) e considerato che le prove dei due gradi dovrebbero essere somministrate attraverso i medesimi laboratori, trattandosi di due gradi scolastici entrambi appartenenti al secondo ciclo d’istruzione, ordina che, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, in considerazione della perdurante, grave emergenza epidemiologica che interessa l’intero Paese, si sospenda lo svolgimento delle prove standardizzate per le classi seconde delle scuperiori.

L’ordinanza tiene anche conto del fatto che le prove di grado 13 interessano una coorte di studenti in uscita dal sistema scolastico e che quindi non sarebbe possibile ripeterle in futuro.