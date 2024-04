Prove Invalsi terza media al via da oggi 4 aprile: 561.265 studenti di 5.799 scuole coinvolti

Come abbiamo scritto ieri, hanno preso il via oggi 4 aprile le prove Invalsi per il grado 8, vale a dire per l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado.

L’arco temporale va dal 4 al 30 aprile per le classi non campione, mentre il 4, 5, 8 e 9 aprile si svolgeranno le prove nelle classi campione. Dal 27 maggio al 6 giugno è invece prevista la sessione suppletiva.

Prove Invalsi terza media, i dati di oggi

Come riporta un comunicato Invalsi, gli studenti coinvolti dalle rilevazioni sono circa 561.265 di 5.799 scuole e sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese (reading e listening) al computer. Nella giornata odierna sono state effettuate 51.000 prove e tutto si è svolto regolarmente.

“Come già avvenuto per le rilevazioni degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, la collaborazione costante tra le istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’INVALSI ha consentito di giungere anche all’appuntamento di quest’anno nelle condizioni organizzative più adeguate e alle studentesse e agli studenti di affrontare al meglio e serenamente questa tappa propedeutica all’esame di fine ciclo. Alle scuole, ai dirigenti, ai docenti, alle allieve e agli allievi che hanno sostenuto e che sosteranno le prove va, come sempre, il ringraziamento dell’Istituto. In particolare, alle ragazze e ai ragazzi che affronteranno gli esami di fine ciclo l’INVALSI rivolge i migliori incoraggiamenti e auguri”, scrivono da Invalsi.

Prove Invalsi terza media, come si svolgono

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica; quelli dei gradi 5, 8 e 13 svolgono anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.

Per prepararsi, su INVALSIopen sono disponibili alcuni esempi di domande interattive.

Gli esempi si riferiscono alle prove di Italiano, Matematica e Inglese, per dare la possibilità agli insegnanti di costruire attività didattiche da utilizzare con i propri studenti e fornire loro un feedback immediato rispetto alle risposte fornite.

Attualmente le domande sono disponibili sul sito istituzionale INVALSI con più modalità: come esempi di domande, per agevolare la comprensione del contenuto delle stesse; sulla Piattaforma TAO per far familiarizzare gli studenti con il formato CBT; sul sito Gestinv, che contiene nel proprio archivio buona parte dei quesiti utilizzati durante le Prove e li organizza secondo alcuni criteri definiti.

In un’apposita pagina sono fornite tutte le indicazioni per le prove del grado 8.