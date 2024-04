Prove Invalsi terza media, al via dal 4 aprile: ecco alcuni esempi di domande interattive

Prenderanno il via domani, 4 aprile, le prove Invalsi per il grado 8, vale a dire per l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado.

L’arco temporale va dal 4 al 30 aprile per le classi non campione, mentre il 4, 5, 8 e 9 aprile si svolgeranno le prove nelle classi campione.

Dal 27 maggio al 6 giugno è invece prevista la sessione suppletiva.

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica; quelli dei gradi 5, 8 e 13 svolgono anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.

Per prepararsi, su INVALSIopen sono disponibili alcuni esempi di domande interattive.

Gli esempi si riferiscono alle prove di Italiano, Matematica e Inglese, per dare la possibilità agli insegnanti di costruire attività didattiche da utilizzare con i propri studenti e fornire loro un feedback immediato rispetto alle risposte fornite.

Attualmente le domande sono disponibili sul sito istituzionale INVALSI con più modalità: come esempi di domande, per agevolare la comprensione del contenuto delle stesse; sulla Piattaforma TAO per far familiarizzare gli studenti con il formato CBT; sul sito Gestinv, che contiene nel proprio archivio buona parte dei quesiti utilizzati durante le Prove e li organizza secondo alcuni criteri definiti.

In un’apposita pagina sono fornite tutte le indicazioni per le prove del grado 8.