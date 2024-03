Prove Invalsi ultimo anno superiori, al via oggi 1° marzo

Come ricorda SkyTg24, da oggi 1° marzo i maturandi sono chiamati a sostenere test su tre materie: italiano, matematica e inglese. La partecipazione è tra i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato ma l’esito non influirà sulla votazione finale di giugno.

A livello nazionale la finestra dei test si è aperta oggi e terminerà il 27 marzo. In una lettera dello scorso dicembre l’INVALSI ha richiamato il calendario delle prossime rilevazioni. Le prove si svolgono al computer.

Secondo quanto comunicato da Invalsi attraverso un comunicato le prove che si sono svolte oggi all’avvio sono state 41mila e tutto si è svolto regolarmente. Gli studenti coinvolti in totale sono 529mila.

Prove invalsi, le classi interessate

Anche quest’anno le classi interessate sono:

le classi II e V della Primaria (gradi 2 e 5)

(gradi 2 e 5) le classi III della Secondaria di primo grado (grado 8)

(grado 8) le classi II e V della Secondaria di secondo grado (grado 10 e grado 13)

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica; quelli dei gradi 5, 8 e 13 svolgono anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.

Per quanto riguarda le modalità di somministrazione, nella Scuola primaria le Prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e matita.

La Scuola secondaria, invece, utilizza il computer (modalità CBT) e svolge le Prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.

Le classi campione – cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento – svolgono le Prove in giorni specifici definiti a livello nazionale.

IL CALENDARIO

LA LETTERA INVALSI