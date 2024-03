Prove scritte concorso docenti, tutto ciò che c’è da sapere: calendario, quesiti, risultati e graduatorie

Il Ministro dell’istruzione e del merito, con due differenti note, una per la scuola dell’infanzia e primaria e una per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ha dato le istruzioni in merito alla procedura di selezione per il personale docente. Queste prevedono l’espletamento della prova scritta, mediante l’utilizzo del computer.

Calendario delle prove

Le prove si svolgeranno:

Per la scuola dell’infanzia e primaria nei giorni 11 e 12 marzo 2024;

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado nei giorni 13, 14, 15, 18 e 19 marzo 2024;

Nelle giornate indicate sono previsti due turni:

Il primo turno di mattina con inizio delle operazioni d’identificazione alle ore 8,00 e avvio delle prove alle ore 9,00 e termina alle ore 10,40.

Il secondo di pomeriggio con inizio delle operazioni d’identificazione alle ore 13.30 e avvio delle prove alle 14.30 con termine alle 16.10.

Avvio prova scritta

Quando tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile d’aula o il comitato di vigilanza comunicherà la “parola chiave di accesso/inizio della prova”, che i candidati inseriranno nell’apposita schermata e nei successivi 3 minuti potranno leggere le istruzioni; allo scadere dei 3 minuti, cliccando sul pulsante “inizia nuova prova”, avvieranno la prova che avrà la durata complessiva di 100 minuti.

Termine dei 100 minuti

Al termine dei 100 minuti previsti il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte inserite fino a quel momento dal candidato. Si ricorda che nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.

Come saranno presentati i quesiti

Ogni quesito sarà presentato in una schermata, che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale. È importante ricordare che delle quattro opzioni di risposta solo una è corretta e solo una potrà essere selezionata cliccando in corrispondenza della risposta.

Come modificare la risposta

Per modificare la risposta che è stata selezionata, sarà sufficiente cliccare in corrispondenza dell’opzione di risposta con cui s’intende sostituirla. Se invece s’intende annullare la risposta selezionata, lasciando la domanda senza risposta, si deve utilizzare il tasto “Cancella Risposta” che deselezionerà l’opzione di risposta eventualmente selezionata.

Acquisizione della risposta dal sistema

La risposta selezionata sarà acquisita dal sistema:

Passando a un’altra domanda tramite il tasto “Freccia Avanti” o “Freccia Indietro”;

Passando alla pagina di riepilogo tramite l’apposito bottone;

Allo scadere del tempo.

Come accedere alla pagina di riepilogo

Durante lo svolgimento della prova, sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul pulsante “vai alla pagina di riepilogo”, dove saranno visualizzate tutte le domande; a fianco di ognuna di esse sarà visualizzato un pulsante di colore rosso violaceo o azzurro.

Il pulsante di colore rosso violaceo indicherà che il candidato ha già risposto alla domanda;

Il pulsante di colore azzurro indicherà che il candidato non ha ancora risposto alla domanda.

Cliccando su qualsiasi pulsante, sarà possibile accedere alla relativa domanda, ed eventualmente modificare la risposta.

Termine della prova

Qualora un candidato dovesse finire prima dei 100 minuti, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Al termine della prova, il candidato sarà tenuto a rimanere presso la propria postazione e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione.

Risultato prova scritta

Il responsabile tecnico d’aula si recherà quindi su ogni singola postazione e procederà a visualizzare il punteggio ottenuto sul monitor del singolo candidato, il quale, alla presenza del responsabile tecnico d’aula, sarà tenuto a inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato all’applicazione.

Elenco dei candidati con il relativo risultato

Dopo che i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti e caricati, sarà prodotto l’elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita e il punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato e allegato al verbale d’aula che sarà controfirmeranno da ogni candidato dopo di ché potranno allontanarsi dall’aula.