Pubblica video hard su Onlyfans e viene espulsa dalla scuola

Una ragazza di 19 anni di Udine, studentessa di una scuola privata, pubblica dei video hot sulla piattaforma Onlyfans e la scuola la espelle: la vicenda è stata raccontata da “La zanzara” e da Le Iene e come prevedibile è stata ripresa da tutti i giornali.

La ragazza, bella e generosa nelle forme, si è lasciata irretire dal fascino trasgressivo del social e dallo scorso anno, appena diventata maggiorenne, ha deciso di sbarcare sulla piattaforma online per adulti, nonostante il parere contrario dei genitori che hanno tentato di dissuaderla.

Questo l’aspetto privato che però va a cozzare con la visibilità pubblica nel momento in cui la dirigenza della scuola paritaria di Udine ha appreso dei filmati che la ritraevano in situazioni “molto intime”.

Non è descritto quale possa essere stato il ragionamento dei dirigenti della scuola privata, né se fosse stato concesso alla ragazza un’altra opportunità, nel senso di non pubblicare più propri video hot sul social, pena l’espulsione dalla scuola, sta di fatto che ha deciso di espellerla immancabilmente, ma dandole comunque la possibilità di terminare gli studi, iscrivendosi da privatista, in corsi pomeridiani.

La studentessa però ha rifiutato quella proposta e ha dichiarato ai giornalisti della trasmissione televisiva: “Il colloquio è stato particolarmente umiliante, mi sono state dette frasi offensive e discriminatorie, che mi hanno molto ferita”.

Ma è stata anche intervistata in una puntata de “La Zanzara”, programma radio condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, nel corso della quale ha detto: “Il 19 dicembre 2022 ho dovuto affrontare un colloquio umiliante con il direttore. Mi ha detto che non voleva nella sua scuola una persona che fa del suo corpo una vendita, lasciando intendere che volesse darmi della “puttana””.

“Il giorno dopo- ha continuato la ragazza- mia mamma ed io abbiamo richiesto un colloquio perché era una cosa assurda. Mia mamma nemmeno mi credeva”.

Sembra che la ragazza sul social faccia “nudo e sesso non con uomini, solo con donne”.