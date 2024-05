Rocco Siffredi: noi attori siamo diventati educatori sessuali senza volerlo, ma i primi insegnanti devono essere i genitori

Ospite del programma “La Fisica dell’Amore” di Rai2, condotto da Vincenzo Schettini, l’attore porno Rocco Siffredi ha parlato di educazione sessuale dei giovani e del rapporto dei ragazzi con i genitori. Ecco cosa ha detto.

Rocco Siffredi, educazione sessuale e vergogna

A scuola si parla poco di sessualità? Ecco la sua risposta: “Prima della scuola ne dovrebbero parlare i genitori. I primi insegnanti sono i genitori. Il problema è che capisco le difficoltà dei genitori cresciuti con la vergogna. Il problema che c’è in Italia che riguarda i genitori ma anche gli insegnanti è la vergogna”.

“Se non si riesce a parlare tranquillamente di sessualità con i figli, come si fa? Si rischia che il messaggio arrivi distorto. Noi attori porno siamo diventati educatori sessuali senza volerlo. Si tratta di ragazzini, è un disastro da un punto di vista psicologico. La sessualità non dovrebbe essere circondata da critiche o giudizi. Oggi bisogna insegnare più ai genitori”.

Lilli Gruber: “Per favore, politici, rendete l’educazione sessuale materia obbligatoria a scuola”

A dire la sua in merito è stata la giornalista, conduttrice e scrittrice Lilli Gruber, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” il 14 aprile, sul canale Nove.

La Gruber ha presentato il suo libro in uscita, “Non farti fo**ere“, uno studio che denuncia quanto il mondo del porno sia disponibile sul web a poco prezzo a giovani inconsapevoli che poi, spesso, finiscono per riprodurre in modo malsano nelle relazioni del mondo reale ciò che vedono online.

“Indovinate chi sono le protagoniste principali del porno online? Le donne, che hanno un ruolo degradante, sono sottomesse, malmenate. Il tema concerne tutti. Non possiamo delegare al porno l’educazione sessuale e sentimentale dei nostri ragazzi”, ha detto la Gruber.

Fazio è intervenuto dicendo che si tratta di qualcosa che viene trascurato nelle scuole. La Gruber ha così insistito: “Così si costruisce un immaginario pericolosissimo. Io non demonizzo nulla, voglio solo consapevolezza. Possiamo avere l’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole come materia d’obbligo? Per favore, politici, date l’educazione sessuale come materia obbligatoria nelle scuole italiane”.