Putin alla studentessa di Milano: oh bella Italia…

Il presidente Vladimir Putin, sospettato di essere il mandate dell’omicidio del suo oppositore politico, Alexei Navalny, rispondendo alla domanda sui rapporti tra i due Paesi, Italia e Russia, di una studentessa italiana all’università di Mosca in un forum intitolato “Idee forti per tempi nuovi”, ha candidamente risposto: “L’Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa“.

La ragazza, secondo quanto si apprende dalle agenzie, è una studentessa italiana della Mgimo, l’università statale di Mosca per le relazioni internazionali e di cui si conoscerebbe pure il nome, Irene Cecchini.

La situazione dopo l’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato totalmente i rapporti fra Mosca e l’Occidente ma Putin ha messo ancora una volta in chiaro che “i compiti che i malvagi si erano prefissati in termini di isolamento della Russia sono andati in pezzi” infatti ora “ne parlano sempre di meno”.

Quando poi la ragazza ha spiegato di essere originaria di Milano, Putin ha continuato: “È un bel posto, una regione industrializzata dell’Italia”.

E ancora più entusiasmo ha mostrato lo “zar” russo allorchè la studentessa ha detto di essersi innamorata della Russia, chiedendole: “E basta? Ha detto che si è innamorata della Russia, ma è tutto? Non si è innamorata di qualcun altro?”.

La studentessa ha risposto che non c’erano altri tipi d’amore e allora Putin ha continuato: “Se è tutto così, allora le cose sono semplici, è facile fare tutto. Ma è strano che una così bella ragazza non si sia ancora innamorata…”. In ogni caso, ha aggiunto Putin, sono “sicuro al cento per cento” che in tanti si sono innamorati di lei.