Putin in Crimea visita il centro per bambini ‘Korsun’ di Sebastopoli

Il presidente russo Vladimir Putin, accompagnato dal capo del Consiglio culturale e dal metropolita, ha visitato il centro per bambini Korsun e il centro artistico per bambini Art School. Il centro di Korsun ospiterà i bambini che arriveranno in Crimea per le vacanze e per visitare la penisola.

Nell’occasione il leader russo ha ribadito: “Le questioni di sicurezza hanno la massima priorità per la Crimea e Sebastopoli. Faremo tutto il necessario per respingere qualsiasi minaccia”.

Il presidente russo è arrivato in Crimea guidando personalmente l’automobile, nove anni dopo l’annessione della penisola di cui l’Ucraina rivendica la sovranità.

Secondo la televisione di Stato russa, riporta RaiNews24, Putin si è recato in visita a Sebastopoli, dove è di stanza la flotta russa del Mar Nero, e scelto di visitare la locale scuola di Belle arti e il il centro per l’infanzia “Korsun” per contrastare in qualche modo la deliberazione del mandato di arresto della Corte penale internazionale che lo ha accusato di aver ordinato la deportazione forzata di minori ucraini.

Sia la scuola d’arte che il centro per l’infanzia fanno parte della prima fase della costruzione di un parco archeologico nella città pensato per i più piccoli. La scuola d’arte moderna sarà un luogo in cui i giovani creativi residenti a Sebastopoli potranno esplorare il patrimonio artistico mondiale attraverso gli esempi dei monumenti antichi e bizantini.