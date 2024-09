Qual è la regione con più alunni stranieri? Dati MIM 2024/25 – SCARICA IL FOCUS PDF

È stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito il focus con i dati della scuola per l’anno scolastico 2024/25.

Nella tabella 11 è prospettato il dato relativo agli studenti con cittadinanza non italiana presenti nelle scuole statali, distribuito per regione e per livello scolastico. Si precisa che tale rappresentazione è basata sulla stima elaborata sui dati delle rilevazioni sulle scuole riferiti agli anni scolastici precedenti. Il numero degli alunni stranieri in Italia è 864.425, il 12,22% rispetto al totale complessivo di 7.073.587 studenti.

Analisi delle regioni per grado scolastico

Infanzia (Totale: 107.212)

Le regioni con più alunni stranieri nella scuola dell’infanzia sono:

Lombardia: 24.148. Emilia Romagna: 12.559. Veneto: 8.793.

Le regioni con meno alunni stranieri nella scuola dell’infanzia sono:

Molise: 236. Basilicata: 621. Sardegna: 705.

Primaria (Totale: 322.014)

Le regioni con più alunni stranieri nella scuola primaria sono:

Lombardia: 87.282. Emilia Romagna: 41.115. Veneto: 36.041.

Le regioni con meno alunni stranieri nella scuola primaria sono:

Molise: 486. Basilicata: 1.321. Sardegna: 1.879.

I grado (Totale: 209.074)

Le regioni con più alunni stranieri nella scuola secondaria di primo grado sono:

Lombardia: 55.620. Veneto: 23.503. Emilia Romagna: 25.509.

Le regioni con meno alunni stranieri nella scuola secondaria di primo grado sono:

Molise: 294. Basilicata: 768. Sardegna: 1.318.

II grado (Totale: 226.125)

Le regioni con più alunni stranieri nella scuola secondaria di secondo grado sono:

Lombardia: 53.018. Emilia Romagna: 28.564. Veneto: 22.759.

Le regioni con meno alunni stranieri nella scuola secondaria di secondo grado sono: