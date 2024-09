Qual è la regione con più docenti in Italia? Dati MIM 2024/25 – SCARICA IL FOCUS PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati della scuola per l’anno scolastico 2024/25. In questo articolo approfondiremo nelle due tabelle indicate la distribuzione regionale dei posti totali di Organico di fatto distinti tra posti comuni e posti per il sostegno.

Come illustrato dalle tabelle, i posti istituiti per l’a.s. 2024/2025 sono complessivamente 684.583 posti comuni e 205.253 posti di sostegno. I posti comprendono sia l’organico dell’autonomia sia l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono compresi anche i posti in deroga.

Degli oltre 684mila posti comuni, 14.142 sono “posti per l’adeguamento”, mentre, dei 205.253 posti di sostegno, 79.083 sono “posti di sostegno in deroga”.

Per quanto riguarda il sostegno, il dato relativo ai posti in deroga è in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici.

Le regioni con il numero maggiore e minore di docenti (posto comune)

Dalla tabella, possiamo analizzare il numero di docenti nelle varie regioni.

Le tre regioni con più docenti:

Lombardia: 102.774 docenti totali (99.782 posti comuni + 2.992 posti per l’adeguamento). Campania: 78.750 docenti totali (78.424 posti comuni + 326 posti per l’adeguamento). Sicilia: 64.148 docenti totali (63.492 posti comuni + 696 posti per l’adeguamento).

Le tre regioni con meno docenti:

Molise: 4.048 docenti totali (3.971 posti comuni + 77 posti per l’adeguamento). Basilicata: 8.396 docenti totali (8.174 posti comuni + 222 posti per l’adeguamento). Friuli Venezia Giulia: 14.036 docenti totali (13.600 posti comuni + 436 posti per l’adeguamento).

Le regioni con il numero maggiore e minore di docenti (posto di sostegno)

Il totale posti di sostegno per l’Italia è pari a 205.253. Ora vediamo un’analisi più dettagliata delle regioni:

Le tre regioni con più posti di sostegno:

Lombardia: 26.118 posti totali (18.972 posti di sostegno + 7.146 posti in deroga). Campania: 17.619 posti totali (15.765 posti di sostegno + 1.854 posti in deroga). Sicilia: 25.250 posti totali (13.954 posti di sostegno + 11.595 posti in deroga).

Le tre regioni con meno posti di sostegno: