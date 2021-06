Quando finisce la scuola? Le date regione per regione

È iniziato il conto alla rovescia per la conclusione di quest’anno scolastico particolarmente difficile a causa della pandemia.

Si è parlato a lungo dell’opportunità di posticipare le date di fine scuola, tra favorevoli e contari, ma non si è fatto nulla, se non prevedere la possibilità per le scuole di restare aperte, nel periodo estivo, con attività di vario genere nell’ambito del “Piano Scuola Estate”.

Quindi, restano confermate le scadenze previste dai vari calendari scolastici regionali.

Le prime a chiudere, il 5 giugno, saranno le scuole dell’Emilia Romagna, Marche, Molise e Veneto. A seguire, l’8 giugno, Lazio, Lombardia e Valle d’Aosta. L’ultima a terminare le lezioni sarà la Provincia Autonoma di Bolzano, il 16 giugno.

Riportiamo di seguito le date di fine lezioni fissate da ogni regione, ricordando che per la scuola dell’infanzia le attività terminano sempre il 30 giugno:

Abruzzo: 10 giugno

Basilicata: 11 giugno

Calabria: 12 giugno

Campania: 12 giugno

Emilia Romagna: 5 giugno

Friuli Venezia Giulia: 10 giugno

Lazio: 8 giugno

Liguria: 9 giugno

Lombardia: 8 giugno

Marche: 5 giugno

Molise: 5 giugno

Piemonte: 11 giugno

Puglia: 11 giugno

Sardegna: 12 giugno

Sicilia: 9 giugno

Toscana: 10 giugno

Umbria: 9 giugno

Valle d’Aosta: 8 giugno

Veneto: 5 giugno

Bolzano: 16 giugno

Trento: 10 giugno