Quando iniziano gli orali di maturità 2024? In alcune città saranno rinviati: ecco quali e perché

La maturità 2024 si avvicina: il 19 giugno verrà sottoposta ai maturandi la prima prova scritta d’italiano. Poi, dopo la seconda prova scritta, sarà il turno delle prove orali. Per gli studenti di alcuni città, però, l’inizio dei colloqui potrebbe essere posticipato.

Orali maturità 2024 rinviati in alcune città

Ecco, come riporta Fanpage, il motivo: a causa dei ballottaggi delle elezioni comunali, che si terranno domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15), negli istituti che ospitano seggi elettorali, gli esami orali non potranno iniziare il 24 giugno. Di conseguenza, l’inizio potrebbe slittare a martedì 25 o mercoledì 26 giugno, in base ai tempi necessari per lo spoglio delle schede e la pulizia delle aule.

Le città interessate

Tra i capoluoghi di regione interessati dai ballottaggi ci sono Bari, Campobasso, Potenza, Firenze e Perugia. Inoltre, tre capoluoghi di provincia, Caltanissetta, Pescara e Bergamo, saranno anch’essi coinvolti.

Indipendentemente dai ritardi, i colloqui orali proseguiranno fino a metà luglio. Al termine, saranno pubblicati i quadri con i voti finali della Maturità, risultanti dalla somma delle prove scritte, dei colloqui orali e dei crediti accumulati durante il triennio.