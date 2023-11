Si parla già di vacanze natalizie e gli studenti stanno facendo il conto alla rovescia per sapere quanti giorni mancano alla fine della scuola per il 2023.

Non per tutte le regioni la data dell’inizio delle vacanze natalizie è uguale, in base al proprio calendario scolastico.

Clicca sulla mappa per sapere il giorno di inizio vacanze. Sempre all’interno della mappa è possibile visionare anche le date di fine anno scolastico 2023/24, sempre divise per regione.