“Quei sei contro l’inquinamento”: libro ambientalista scritto da 12 alunni di 9 anni

Giunti editore manda in libreria un simpatico libro scritto durante il lockdown, quando la quarantena e la didattica a distanza hanno costretti all’isolamento tutta Italia, compresi un gruppo di 12 bambini di 9 anni. E proprio questi ragazzi hanno pure pensato di dedicarsi alla scrittura e alla realizzazione di un racconto lungo. E ne uscito una sorta di thriller incentrato sui danni ambientali e l’ecologia: “Quei sei contro l’inquinamento” è il titolo e gli scrittori fanno parte della ‘Squadra CCM’, una sorta di collettivo della Scuola Primaria Ruggero Bonghi, scuola storica a pochi passi dal Parco di Colle Oppio e dal Colosseo a Roma.

Fortemente uniti dall’esperienza della ‘Squadra CCM’, creata a scuola con l’obiettivo di sensibilizzare contro l’inquinamento, con l’arrivo del lockdown i bambini non hanno accettato di rimanere isolati e disperdere il senso di integrazione che dava loro quell’esperimento di comunità e, scoperto Zoom, hanno aperto un account e deciso di riunirsi virtualmente ogni pomeriggio con il progetto di un’idea narrativa a cui dare a turno il proprio contributo.

Ogni appuntamento è così diventato una seduta creativa finché non ha preso forma la trama di ‘Quei sei contro l’inquinamento’: sei bambini si ritrovano improvvisamente catapultati in un altro mondo, che un team di mostri sta distruggendo avvelenando l’ambiente. Riusciranno i piccoli eroi a sconfiggerli e salvare il pianeta? Spirito di gruppo, determinazione e soprattutto la capacità di reinterpretare metaforicamente, con un forte messaggio ambientalista, il dramma globale della pandemia sono stati premiati da una prestigiosa casa editrice che ha pubblicato il testo in 96 pagine illustrate da Matteo Lupatelli.

“Quei sei contro l’inquinamento” è ora in tutte le librerie anche virtuali.