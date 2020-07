Banchi monoposto, De Cristofaro: “Ancora non si conosce il prezzo”. Interrogazione in Commissione Istruzione alla Camera [DIRETTA]

Banchi monoposto, De Cristofaro: “Ancora non si conosce il prezzo”. Interrogazione in...

Alle ore 13, la Commissione Cultura svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro dell’istruzione. Risponde il sottosegretario Peppe De Cristofaro.

Le interrogazioni riguardano principalmente le tematiche relative al ritorno a scuola, compresi i temi dei banchi monoposto e gli spazi alternativi da individuare per le lezioni.

“Ancora non si conosce il prezzo dei banchi monoposto. Quindi attendiamo le notizie sulla gara. E poi, per quanto riguarda il numero dei banchi da comprare, questo dipenderà dal fabbisogno comunicate dalle scuole. Noi non imponiamo nessun arredo“. Così il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro, in risposta ad una interrogazione a risposta immediata.

Per quanto riguarda la riapertura della scuola dell’infanzia, secondo De Cristofaro, “bisogna trovare molti spazi disponibili, anche all’aperto. E’ importante riannodare esperienze brutalmente interrotte proprio per questo segmento di alunni“.

All’interrogazione dell’onorevole Sasso, De Cristofaro risponde: “Il Governo pensa all’ordinato avvio dell’anno scolastico. Lo stanziamento di quasi un miliardo si aggiunge ai fondi dello scostamento di bilancio, 1,3 miliardo”. E’ previsto per il ritorno a scuola “un incremento di organico fra docenti e ATA, di 50 mila lavoratori a tempo determinato”.