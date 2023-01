Question time, Valditara: “Lo Stato deve fare la sua parte, ma investimenti dei privati possono aiutare”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto a una interrogazione alla Camera sulle iniziative volte a favorire i contributi di cittadini, imprese ed enti del terzo settore al finanziamento delle scuole:

“L’istruzione rappresenta un interesse nazionale strategico che, come tale, deve essere garantito, in primo luogo, dallo Stato, ma al quale può e deve contribuire la società tutta: cittadini, imprese ed Enti del terzo settore – ha detto il ministro – tutte le risorse e le energie che la società può indirizzare all’educazione e alla formazione dei giovani rappresentano un investimento vincente per la competitività del sistema Paese”.

“Il mio obiettivo è quello di elaborare ipotesi, anche sperimentali e tenuto conto delle opportunità offerte dal Pnrr, volte a favorire la sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la scuola, nella consapevolezza che ci vorrà un approccio particolarmente innovativo per attrarre al sistema d’istruzione risorse sempre maggiori, in grado di elevare la dignità del personale scolastico e la qualità della nostra offerta formativa”.

“Esistono già meccanismi di incentivazione per attrarre investimenti privati nel sistema dell’istruzione e della formazione, ma sono “poco conosciuti” e “non sono ancora sufficienti”. “Il mio impegno – ha affermato Valditara – si è, dunque, da subito, indirizzato ad una revisione di tali strumenti in un’ottica rinnovata e sistematica che veda, finalmente, la realizzazione di una profonda sinergia tra le scuole e le comunità ove esse insistono”.

RIVEDI LA DIRETTA