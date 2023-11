Quiz concorso docenti 2023: il corso di preparazione con le simulazioni della prova scritta

Il bando del prossimo concorso per docenti, che dovrebbe arrivare nel corso di questo autunno, è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la pubblicazione, avvenuta lo scorso 25 settembre, del DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale.

Qualche giorno fa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione e del Merito all’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno.

Lo scorso 26 ottobre si ha avuto notizia della firma dei decreti che dettano le regole per lo svolgimento dei prossimi concorsi. Come prepararsi in vista delle prove scritte in attesa della pubblicazione del bando? VAI AL CORSO

Prova scritta

La prova scritta dovrebbe consistere in una serie di quiz a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, sull’informatica e sulla lingua inglese.

Prova orale

Una prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa e le competenze didattiche sull’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico;

Requisiti docenti

Possono partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti docenti in possesso di:

• Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, e abilitazione nelle specifiche classi di concorso;

• titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e aver svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti. Il servizio deve essere stato svolto secondo le disposizioni della legge 124 che prevede 180 giorni per anno scolastico o dal primo febbraio alla fine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali;

• titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e 24 CFU/CFA, conseguiti entro il 31/10/2022.

Il corso di preparazione alla prova scritta

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti della prova scritta, in programma dal 7 novembre, a cura di Giovanni Morello.

Il corso prevede la trattazione commentata dei contenuti più rilevanti attinenti alla macroarea delle competenze didattico-metodologiche e delle competenze pedagogiche e psicopedagogiche, fra quelle individuate dal bando.

La trattazione dei vari argomenti sarà accompagnata e supportata da momenti di simulazione della prova scritta, con test a base di quesiti a risposta multipla, cioè della stessa tipologia di quelli che saranno effettivamente utilizzati nella prova scritta in sede concorsuale.

I risultati dei test-simulazione costituiranno occasione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti degli argomenti da essi richiamati.

Un più ampio test finale servirà come ultimo elemento di chiarificazione e riflessione per i candidati al concorso, oltre che come base per ulteriori indicazioni su come gestire i quesiti e su come migliorare la qualità della conoscenza degli argomenti risultati più deboli durante la simulazione. Saranno inoltre fornite ai candidati indicazioni sulla metodologia e sull’organizzazione dello studio in vista della prova scritta.

Il corso sulle competenze pedagogico-didattiche per infanzia e primaria

Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

Il corso sulle competenze pedagogico-didattiche per secondaria

Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario secondaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.

