Ragazze scomparse nel Ravennate, cellulari spenti ma localizzati a Napoli

Sono scomparse da mercoledì mattina Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares, rispettivamente di 12 e 13 anni e residenti ad Alfonsine e Cotignola, in provincia di Ravenna.

Le due minorenni sono state accompagnate dai loro genitori nella scuola in cui studiano entrambe, ma non sono mai entrate e sembrerebbe che si siano dirette verso Napoli, dove i loro cellulari sono stati localizzati. Le famiglie hanno sporto denuncia ai carabinieri. Si sospetta un allontanamento volontario delle due ragazze che, potrebbero avere preso il treno per raggiungere un’amica delle due, conosciuta su internet e che vive nel capoluogo campano.

Le forze dell’ordine mantengono uno stretto riserbo sulle indagini e non escludono nessuna pista.