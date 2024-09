Ragazzo di 12 anni accoltella compagni di classe, sei feriti in una scuola in Portogallo

Grave episodio di violenza in una scuola di Azambuja, a circa 50 chilometri da Lisbona, in Portogallo, dove un ragazzo di 12 anni ha accoltellato sei compagni di classe, ferendoli. Come riportano i giornali locali, le vittime hanno tra i 12 e i 14 anni, e la più grave è una ragazzina di 12 anni, colpita al petto e alla testa. Gli altri studenti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Il giovane aggressore è stato subito arrestato, e la polizia ha avviato gli interrogatori per far luce sull’accaduto. L’episodio, descritto come un atto isolato, ha sconvolto la comunità locale e suscitato grande preoccupazione nel Paese.

Il primo ministro portoghese, Luís Montenegro, ha condannato con fermezza l’accaduto attraverso un post su X (ex Twitter), definendolo un evento “strano per la società portoghese” ma che richiede una profonda riflessione. Montenegro ha inoltre espresso vicinanza alle famiglie coinvolte e ha ribadito l’impegno del governo per la sicurezza dei cittadini e delle scuole, sottolineando l’importanza di tutelare le istituzioni educative.

Ecco il post integrale