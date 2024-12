Ragazzo di 12 anni precipita dal decimo piano. Si indaga anche a scuola

La tragedia del dodicenne precipitato da una finestra troppo alta per essere compatibile con un semplice incidente ha scosso profondamente. Secondo quanto riportato dal Corriere, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando al momento il reato di istigazione al suicidio. Si tratta di una mossa che consente ai magistrati di effettuare verifiche approfondite, ma l’indagine è ancora agli inizi.

Il procuratore aggiunto e la sostituta ascolteranno nelle prossime ore i familiari, a partire dalla baby sitter presente in casa al momento del dramma, seguiti dai genitori del ragazzino. L’obiettivo è ricostruire il contesto in cui si è consumato il tragico evento e comprendere se ci fossero segnali che potessero far presagire quanto accaduto.

Un gesto che potrebbe affondare le radici nell’ambiente scolastico

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella che il gesto possa essere stato influenzato da dinamiche vissute in ambito scolastico. Gli investigatori stanno valutando se il ragazzo fosse vittima di scherzi pesanti o episodi di bullismo, una possibilità che purtroppo non sarebbe senza precedenti. Al momento, tuttavia, nulla sembra indicare segnali evidenti o premonitori.