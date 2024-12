Ragazzo muore a 17 anni, è il terzo studente di una scuola a perdere la vita in tre mesi. La dirigente: “Duro colpo”

Un ragazzo di diciassette anni, iscritto in una scuola superiore della provincia di Pesaro e Urbino, è morto dopo un ricovero durato più di un mese a Roma a causa di una grave malattia. Come riporta Il Resto del Carlino, si tratta del terzo decesso di studenti della scuola in tre mesi.

Dirigente scolastica sgomenta

“I ragazzi sono profondamente colpiti, non è facile superare la morte di tre compagni in così poco tempo”, queste le parole della dirigente scolastica. A perdere la vita sono stati, a settembre, un quattordicenne, morto improvvisamente a scuola per una patologia cardiaca, e poi uno studente dell’ultimo anno.

“Anche per me è un ulteriore duro colpo – commenta la dirigente – ma vado avanti e mi faccio forza pensando al dolore delle madri di questi ragazzi”. Come riporta Leggo, al diciassettenne era stata riconosciuta una forma di epilessia resistente ai farmaci.

Ragazzo morto a scuola, lo choc della comunità

Il giovane morto a scuola soffriva di patologie cardiache e la notizia ha lasciato sotto choc l’intero istituto. La preside si è recata personalmente nelle classi per spiegare l’accaduto agli studenti, molti dei quali sono stati poi riportati a casa dai genitori, visibilmente scossi dall’evento.

Il drammatico incidente ha gettato un velo di tristezza sulla città, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia colpita da questa dolorosa perdita.