Tragedia a scuola, studente di 14 anni muore per malore improvviso, compagni sotto choc

Tragedia a scuola, studente di 14 anni muore per malore improvviso, compagni...

Tragedia questa mattina in un istituto in provincia di Pesaro Urbino, dove uno studente di 14 anni, frequentante il primo anno, ha accusato un malore subito dopo essere rientrato dal bagno. Erano circa le 9 e i ragazzi erano appena entrati in classe quando un compagno ha lanciato l’allarme. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma purtroppo tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, il giovane soffriva di patologie cardiache e la notizia ha lasciato sotto choc l’intero istituto. La preside si è recata personalmente nelle classi per spiegare l’accaduto agli studenti, molti dei quali sono stati poi riportati a casa dai genitori, visibilmente scossi dall’evento.

Il drammatico incidente ha gettato un velo di tristezza sulla città, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia colpita da questa dolorosa perdita.