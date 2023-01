Rapporto Desi, Italia al 18esimo posto in Europa per innovazione digitale a scuola: i docenti preferiscono lavagna e gesso?

Rapporto Desi, Italia al 18esimo posto in Europa per innovazione digitale a...

L’Italia, purtroppo, come risulta dai recenti rapporti della Commissione Europea, non vanta un sistema scolastico aggiornato ed all’avanguardia sotto il profilo tecnologico e del welfare per docenti e personale scolastico. Nonostante la vasta gamma di tools a libero accesso, open source, disponibili sul mercato anche di complessa caratura, pare che il corpo docenti, anche per mancanza strategica di risorse e formazione dedicata verso un cambio di approccio alla didattica digitale, preferisca ancora ricorrere a lavagna e gesso.

Nonostante la retorica di Scuola Digitale parte della riforma della Buona Scuola dell’esecutivo Renzi, con tutti gli investimenti del caso, tutte le buone intenzioni si sono trovate faccia a faccia con una realtà molto diversa, fatta di strutture obsolete, approcci anacronistici e malfunzionamenti vari. Il Belpaese, all’arrivo dell’emergenza sanitaria, si è trovato impreparato con la DAD, dovendo ricorrere all’uso di piattaforme private piuttosto che sviluppare un portale in-house.

Rapporto Desi, piccoli passi danno i loro frutti: Italia al 18esimo posto in Europa

Sin dalla riforma Gelmini si riteneva indispensabile, anche al di fuori delle aule dedicate all’insegnamento delle discipline grafiche ed informatiche, una connessione internet stabile e di qualità. Le gare di appalto, i pochi fondi stanziati hanno reso impossibile la concretizzazione di tale iniziativa, lasciando interi istituti isolati e fuori da un già lentissimo progresso tecnico-digitale del settore.

Al momento, secondo l’ultimo rapporto DESI – Digital Economy and Society Index –, l’Italia si piazza al 18esimo posto a livello europeo per l’innovazione digitale e tecnologica in classe. Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia restano le realtà più avanzate e virtuose. Tuttavia, anche questi paesi devono far fronte a lacune in aree chiave: l’adozione di tecnologie digitali avanzate come l’intelligenza artificiale e i Big Data rimane al di sotto del 30% e molto distante dall’obiettivo del 75% del decennio digitale del 2030; il report sostiene che sia una generale carenza di competenze che rallenta il progresso complessivo e favorisce esclusione digitale.

Un Vecchio Continente: limitate competenze di base in informatica. Salve Estonia e Finlandia

Solo il 54% degli europei di età compresa tra 16 e 74 anni possiede almeno competenze digitali di base acquisite attraverso corsi, a scuola o da autodidatta. L’obiettivo del decennio digitale UE è almeno dell’80% entro il 2030. Inoltre, sebbene 500.000 specialisti ICT siano entrati nel mercato del lavoro tra il 2020 e il 2021, i 9 milioni di specialisti ICT dell’UE sono ben al di sotto dell’obiettivo UE di 20 milioni di specialisti entro il 2030 e non sono sufficienti per colmare le carenze di competenze che le imprese devono affrontare attualmente.

Nel corso del 2020, più della metà delle imprese dell’UE (55%) ha segnalato difficoltà nel coprire i posti vacanti di specialisti ICT. Un esempio fulgido arriva dall’Estonia, che scampa positivamente al report negativo che scatta un’istantanea assai preoccupante sul continente e la relativa digitalizzazione: la copertura di rete è al 99%, tutte le attività, tra le quali quelle che prevedono interazione con la Pubblica Amministrazione, si possono svolgere on-line, anche a scuola. Lo stesso vale in Finlandia, ove l’Ambasciatore in Italia Pia Rantala-Engberg, già nel 2019, aveva dichiarato alla stampa locale che: “Nel nostro sistema alla capacità di leggere e scrivere si affianca un’alfabetizzazione digitale di prim’ordine. Non solo: c’è garanzia di uguaglianza e di inclusione. Ma, lo sottolineo, abbiamo tante, tantissime sfide ancora da vincere”.