Rappresentanti degli studenti: per la “prima volta nella storia” il Ministro convoca con regolarità le Consulte regionali

Nella giornata di mercoledì 11 il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara l’ufficio di coordinamento nazionale dei Presidenti di Consulta Regionali.

Come è già accaduto per diverse altre iniziative anche in questo caso si tratta di una “prima volta”.

Lo sottolinea il Ministro: “È la prima volta nella storia che le Consulte vengono convocate con una tale regolarità, instaurando un dialogo continuo e serrato con i rappresentanti degli studenti. Questo testimonia la nostra volontà di ascoltare e coinvolgere le nuove generazioni nelle decisioni che riguardano il loro futuro”.

Durante l’incontro – rende noto l’ufficio stampa del Ministero – sono stati affrontati numerosi temi di rilevanza per il mondo della scuola. Diversi i temi affrontati, dall’importanza della rappresentanza democratica degli studenti fino al ruolo dell’intelligenza artificiale nell’istruzione e alla riforma del 4+2.

Senza dimenticare gli interventi sull’edilizia scolastica e le strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Particolare attenzione è stata riservata all’educazione civica, ambito nel quale ancora per la prima volta nella storia della scuola repubblicana, viene dato ampio spazio alla educazione al rispetto.

C’è molta attesa per la prossima uscita pubblica del Ministro in modo da avere informazioni sulle ulteriori novità (le “prime volte”, come ormai Valditara le definisce) che caratterizzeranno la scuola italiana a partire da gennaio.