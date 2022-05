Reclutamento, formazione e carriera, il convegno con Azzolina, Fedeli, Barbacci e Aprea

In occasione dell’apertura di Fiera Didacta, Tuttoscuola ha organizzato un convegno sulle questioni attuali che riguardano il mondo della scuola dal titolo “Reclutamento, formazione e carriera, in gioco la qualità della scuola” al quale interverranno le ex ministre dell’Istruzione Lucia Azzolina e Valeria Fedeli, la responsabile scuola di Forza Italia Valentina Aprea e la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci. Evento che si svolgerà dalle ore 13:00 alle 14:00 presso la Sala della Scherma.

Come detto, tema centrale del convegno sarà il decreto n.36 del 30 aprile 2022, in discussione al Senato. Il cosiddetto “decreto reclutamento” che tanto sta facendo discutere, causando l’ira delle sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero per il 30 maggio. In ballo il futuro dei docenti italiani, oltre il reclutamento, anche la formazione e l’aggiornamento. Temi cruciali che meritano diversi approfondimenti.

E’ possibile iscriversi all’evento ora cliccando qui.