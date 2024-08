Record di supplenti, Giacalone contro il sistema di reclutamento: “no ai concorsi riservati ai precari”

Come citato dal Sole 24 ore, e riportato più volte dalla nostra rivista, a settembre ci sarà un record di supplenti. In sette anni i contratti a termine sono saliti da 150 mila a 232 mila, e a settembre nuovo record di 250 mila. I sindacati puntano il dito contro la riforma del reclutamento prevista nel PNRR.

A tal riguardo, il giornalista Davide Giacalone è intervenuto su RTL 102.5 per commentare la notizia: “Le supplenze continueranno a crescere, a meno che non si voglia lasciare la classe vuota, fino a quando non si faranno dei concorsi nel numero e nella frequenza necessaria a coprire le cattedre con i vincitori di concorso. I pochi concorsi fatti sono per le categorie riservate, attingono ai precari ed è un modo precario di pensare. Perché l’obiettivo della scuola, la ragione per cui io pago le tasse e fornisco anche i quattrini per tenere in piedi la scuola è che insegni una data materia. Me ne frega assolutamente niente chi ha guadagnato da più tempo il diritto di andare in cattedra. A me interessa che abbia superato un concorso e conosca la materia e sappia insegnarla. Fino a quando non lo fai, ovvio che aumentano le supplenze. Tutto questo è crescente mentre il numero degli studenti è decrescente. Quindi noi abbiamo meno studenti e più supplenti. Sempre una peggiore organizzazione della scuola”.