Regione Calabria, gli interventi e i finanziamenti per la scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una scheda informativa relativa ai finanziamenti e agli interventi previsti per le scuole della regione Calabria.

Il documento elenca le risorse autorizzate nell’amito del PNRR per l’edilizia scolastica, per contrastare la dispersione, per STEM e orientamento, per Scuola 4.0, per la formazione del personale. Inoltre, riporta i finanziamenti dell’Agenda Sud e quelli destinati ai Laboratori degli istituti agrari/alberghieri/nautici/aeronautici.

LA SCHEDA