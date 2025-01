Reintegrazione scolastica, un travaglio continuo per l’Europa. Il report UNICEF

Nel Vecchio Continente, la reintegrazione scolastica si confronta con sfide significative, tra cui disparità socioeconomiche, discriminazione, barriere linguistiche per gli studenti migranti, e questioni di genere. I dati dei precedenti rapporti UNESCO (2019 – 2022) mostrano che i appartenenti a minoranze etniche o in situazioni di povertà sono più inclini all’abbandono scolastico, mentre le ragazze in alcune comunità continuano a incontrare ostacoli legati a norme culturali. Sebbene molti paesi europei abbiano adottato politiche inclusive, come il rafforzamento dell’educazione bilingue e l’accesso gratuito all’istruzione primaria, le difficoltà economiche e la mancanza di infrastrutture continuano a limitare l’accesso a un’educazione equa. Le iniziative efficaci raccomandate da Commissione Europea e UNICEF includono la promozione di ambienti scolastici inclusivi, il coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso workshop e programmi di sensibilizzazione, nonché il rafforzamento del supporto psicosociale per affrontare il bullismo e migliorare la resilienza emotiva degli studenti, specie se giovanissimi.

Dati aggiornati sul fenomeno

Alcuni dati recenti rilevano che circa il 10,3% dei giovani tra i 18 e i 24 anni nell’UE ha abbandonato prematuramente il percorso scolastico, con tassi particolarmente elevati in paesi come Spagna (13,3%) e Romania (15,3%). Parallelamente, circa il 7% degli studenti migranti affronta ostacoli aggiuntivi, come la mancanza di programmi di sostegno linguistico nel proprio idioma madre. Per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito, il tasso di completamento dell’istruzione secondaria è inferiore al 70% rispetto alla media dell’85% per le famiglie più agiate. A livello di genere, le ragazze rappresentano il 58% degli studenti che rientrano nel sistema educativo attraverso programmi di reintegrazione, evidenziando un potenziale maggiore di abbandono per i ragazzi, spesso legato all’inserimento precoce nel mercato del lavoro. Infine, le politiche europee di finanziamento dell’istruzione, come il programma Erasmus+ e i Fondi strutturali, hanno destinato oltre 20 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 (includendo il PNRR ove previsto ed applicabile) per migliorare l’accesso all’istruzione e ridurre le disparità regionali.

Eventuali misure correttive e soluzioni

Il report recentemente pubblicato dall’UNICEF propone a sostegno degli studenti interessati le seguenti misure:

Creare un ambiente sicuro e di supporto: Garantire protezione da discriminazione e bullismo per migliorare la frequenza scolastica.

Assicurare un accesso equo all’istruzione: Offrire pari opportunità a tutti i bambini con infrastrutture adeguate e sostegni mirati.

Rafforzare il coinvolgimento dei genitori: Sensibilizzare le famiglie sull’importanza dell’istruzione, soprattutto per le ragazze.

Implementare programmi di sensibilizzazione pubblica: Promuovere il valore dell’istruzione e combattere pregiudizi culturali e di genere.

Supportare la resilienza emotiva degli studenti: Offrire consulenza psicologica per superare traumi e insicurezze.

Promuovere norme di genere positive: Contrastare stereotipi che limitano l’accesso scolastico delle ragazze.

Potenziare il supporto linguistico: Offrire corsi per studenti migranti o appartenenti a minoranze linguistiche.

Facilitare la registrazione e l’iscrizione: Semplificare le procedure burocratiche per ridurre le difficoltà iniziali.

Indirizzare le barriere economiche: Fornire aiuti come borse di studio, pasti gratuiti e materiali scolastici.

Promuovere programmi flessibili di apprendimento: Creare percorsi alternativi per chi lavora o ha esigenze particolari.

Nella fattispecie, alcuni tra queste misure sono previste nei piani di spesa e potenziamento scolastico previsti con il PNRR.