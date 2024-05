Retroscena sull’abbandono della figlia per un 5 in latino: la ragazza ritratta l’accusa contro la madre

Retroscena sull’abbandono della figlia per un 5 in latino: la ragazza ritratta...

Dopo la vicenda che ha suscitato grande scalpore, in cui una madre era stata denunciata per aver abbandonato la figlia sedicenne sul Grande Raccordo Anulare a seguito di un litigio per un voto scolastico, emergono nuovi dettagli. La ragazza ha infatti ritirato le accuse, dichiarando che non si è trattato di un abbandono, ma di una sua decisione di scendere dall’auto volontariamente dopo una lite. Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire la reale dinamica dei fatti.

Queste le parole della studentessa come riporta TGla7: “Non è vero che abbiamo discusso per i miei voti. Lei non mi ha abbandonato in strada. Abbiamo litigato e io sono scesa di mia spontanea volontà”.