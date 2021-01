Riapertura scuola Marche, il 50% in presenza sia riferito al numero degli alunni delle singole classi

È fortemente raccomandato che la percentuale del 50% sia determinata in riferimento al numero degli alunni delle singole classi e non solo dell’intero istituto scolastico.

Lo si legge nella ordinanza della Regione Marche, con la quale il Presidente Francesco Acquaroli ha deciso il rientro in classe dal 25 gennaio, anziché dal 1° febbraio, come inizialmente previsto da precedente ordinanza.

Quindi, la Regione chiede ai Dirigenti scolastici di organizzare l’orario ragionando sugli alunni per classe e non sul totale dei ragazzi dell’istituto. Questo significa che la soluzione ottimale sarebbe dividere la classe in due gruppi, uno in presenza e l’altro che segue la lezione in DAD, anziché alternare le classi.