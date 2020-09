Riapertura scuole, al via la Formazione dei Referenti Scolastici Covid

Al via la Formazione a Distanza ISS-Ministero Istruzione per i referenti COVID che saranno i punti di riferimento per le scuole nei casi di alunni o personali scolastico con sintomatologia da Coronavirus. Una quota di iscrizioni sarà riservata ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale, ma per il resto il percorso formativo è aperto anche agli insegnanti e in genere ai lavoratori della scuola.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione fra l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero dell’Istruzione, va ad arricchire e a declinare con un maggiore livello di dettaglio il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

La formazione online

La formazione, erogata online in modalità asincrona per un totale di 9 ore, è offerta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, fruibili su piattaforma EDUISS che potrà ospitare fino a 70 mila partecipanti.

Al mondo della scuola è dedicato il primo corso: corso per personale scolastico ed educativo, riservato alle figure professionali che ogni istituto ha identificato per svolgere il ruolo di referente scolastico COVID-19. Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Il metodo

Il metodo utilizzato è quello del PBL, il Problem Based Learning, nell’ambito del quale i partecipanti sono chiamati a risolvere situazioni problematiche di tipo realistico adeguate al proprio contesto professionale, con l’obiettivo, chiaramente, di rendere il personale scolastico competente e proattivo in presenza di un eventuale focolaio Covid nella propria scuola.

Per iscriversi

Per iscriversi al corso occorrerà autodichiarare di appartenere ad una delle categorie a cui il corso è riservato.

Per iscriversi e per altri dettagli si consiglia di andare al link https://www.eduiss.it

Per scaricare il pdf delle ultime indicazioni operative ministeriali: http:// www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf