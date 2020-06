Riapertura scuole, Ascani: “A settembre si deve tornare in classe”

“A settembre la scuola va riaperta. Ho partecipato, in collegamento dal mio ufficio al MI Social, in una pausa dei lavori della Camera, al tavolo di confronto che il Presidente Conte e la Ministra Azzolina hanno voluto con tutti i soggetti coinvolti: Istituzioni, territori, sindacati, esperti, famiglie e associazioni. La didattica a distanza è stata una soluzione temporanea, ma indispensabile in una fase di emergenza. Ora però, come ho detto fin da subito, dobbiamo costruire velocemente le condizioni per assicurare ai nostri ragazzi il rientro in presenza e in sicurezza. Siamo tutti al lavoro per questo”. Così la viceministra all’Istruzione, Anna Ascani, su Facebook.