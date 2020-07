Riapertura scuole fascia 0-6 anni: pronte le linee guida. Si attende ok dal CTS

Ci siamo per le linee guida per il ritorno a scuola in presenza della fascia di alunni 0-6. Lo annuncia la viceministra Anna Ascani.



“Abbiamo inviato poco fa al Comitato tecnico scientifico il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza per la fascia 0-6£, scrive su Facebook Ascani.



“Come Ministero dell’Istruzione abbiamo coordinato il lavoro che è stato condiviso con Ministero della Salute, Funzione Pubblica, Famiglia, Regioni e ANCI, ciascuno secondo le sue competenze”, prosegue la vice di Azzolina.



“Nella stesura del testo si è tenuto conto anche di quanto emerso nella discussione di due importanti tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati. Agli esperti del CTS abbiamo chiesto alcuni pareri specifici per la tutela della salute dei bambini e del personale”, continua Anna Ascani.



“A brevissimo, non appena avremo le risposte ed il via libera del CTS, porteremo il testo in Conferenza unificata e lo renderemo pubblico per garantire la riapertura. I bambini più piccoli hanno sofferto più di altri il lockdown e il forzato isolamento. Vogliamo tornare a garantire a tutti loro il diritto all’istruzione e alla socialità”, ha concluso la vice Ministra Ascani.