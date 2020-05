Riapertura scuole, Landini: “Bisogna parlarne adesso, non si può farlo a luglio, occorre programmare” [VIDEO]

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso del suo intervento su La 7 durante la trasmissione Otto e mezzo, ha parlato anche del governo e della fase 2: “Ha affrontato una situazione complicata e inedita. Non avevo capito la dimensione del problema, riconosco al governo di aver ricercato un accordo con le parti sociali. Ma non si può per ragionare per fasi, ci porta fuori strada. Il problema dell’apertura delle scuole, non lo possiamo discutere a luglio, lo dobbiamo discutere adesso. In questo il governo dovrebbe avere più coraggio”.