Riapertura scuole Piemonte, 18 gennaio è la data prevista per le superiori

In attesa del prossimo Dpcm che potrebbe cambiare ulteriormente le cose (l’ipotesi è di posticipare il rientro in presenza per le superiori al 1° febbraio), al momento le singole regioni hanno stabilito tre date (oltre all’11 gennaio) per riportare i ragazzi delle scuole superiori sui banchi di scuola: 18, 25 gennaio e 1° febbraio.

Il 18 si ritornerà in Piemonte

Al momento, la data stabilita dalla Regione per ripartire in presenza per le scuole secondarie di II grado è il 18 gennaio.

Intanto è partito “Scuola sicura”, il progetto sperimentale della Regione per garantire il ritorno in classe in sicurezza e che ha visto in pochi giorni 1100 tra docenti e personale non docente accettare di effettuare volontariamente un tampone antigenico o molecolare a scadenza quindicinale.

Degli oltre 1140 tamponi prenotati tramite il medico di famiglia 970 sono stati già eseguiti e l’8,6% è risultato positivo.

Da questa settimana è prevista la seconda parte: il monitoraggio, sempre su base volontaria, degli studenti delle seconde e terze medie. Si prevede che venga effettuato uno screening modulare che coinvolgerà una volta al mese tutti gli studenti che aderiranno: ogni settimana verrà testato un quarto di ogni classe con tamponi, rapidi o molecolari, e per sottoporsi al test i ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori in uno dei 70 hotspot presenti in tutto il Piemonte.