Riapertura scuole superiori: 1 febbraio, mezza Italia torna in classe

Lunedì 1 febbraio, per tantissimi ragazzi data di rientro in classe dopo settimane (o mesi) di didattica a distanza. Circa 8 milioni gli studenti che hanno ritrovato banchi e professori in tutta Italia.

A rientrare in classe le scuole superiori del Veneto, della Sardegna, della Basilicata e del Friuli Venezia-Giulia, tutte con percentuali dal 50 al 75% (da ordinanza dell’ultimo Dpcm).

A rientrare anche gli studenti di Campania, Puglia e Calabria, ma in queste Regioni è stata data facoltà alle famiglie di scegliere didattica in presenza o a distanza.

Tornano tra i banchi anche gli studenti di seconda e terza media delle scuole siciliane. La Regione presieduta da Musumeci è tornata da oggi in arancione ed ha fissato il rientro delle superiori per lunedì 8 febbraio. Dunque i ragazzi siciliani rimangono gli unici in tutta Italia a non tornare a scuola.