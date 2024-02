Riapertura termini per i corsi abilitanti: imminente l’avvio per il conseguimento dei 30 CFU

Riapertura termini per i corsi abilitanti: imminente l’avvio per il conseguimento dei...

A seguito della rilevazione dell’offerta formativa presentata dalle Istituzioni, si è riscontrato che alcune classi di concorso non sono state incluse nell’offerta formativa nonostante fossero state individuate dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito.)

Riapertura dei termini

Alla luce si quanto suddetto il MUR (Ministro dell’Università e della Ricerca) con la circolare del 5 febbraio 2024 ha riaperto i termini al fine di consentire la copertura dell’offerta formativa di quelle classi di concorso che risultavano mancanti nonostante il fabbisogno individuato dal MIM (Ministero dell’istruzione e del merito) in riscontro all’art. 6 del DPCM del 4 agosto 2023.

Classi di concorso mancanti

Le classi di concorso per le quali era stato individuato il fabbisogno e per le quali si è riscontrato un’offerta pari a zero a fronte del fabbisogno richiesto dal Ministero dell’istruzione e del merito sono:

• A038 – TECNOL COSTR AERONAUTICHE;

• A071 – SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE;

• B008 – LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA;

• B009 – LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE;

• B010 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON;

• B014 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI;

• B018 – LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA;

• B019 – LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA.

Modalità e tempi per accreditarsi

Alla luce di quanto suddetto con la circolare citata si è ritenuto opportuno e doveroso procedere alla riapertura della Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS, allo scopo di consentire alle Istituzioni interessate di avanzare, esclusivamente per le suddette classi di concorso, le proprie documentate proposte di accreditamento dei percorsi nella citata banca dati (all’indirizzo https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/), dal 7 febbraio 2024 e inderogabilmente entro il 20 febbraio 2024, utilizzando le credenziali d’accesso in loro possesso, fornite in precedenza da CINECA.

Autorizzazione per altre abilitazioni

La stessa circolare inoltre informa che, con l’imminente accreditamento dei percorsi, s’intende autorizzare anche l’avvio dei percorsi per conseguimento di ulteriori abilitazioni come previsto dall’art. 13 del D.P.C.M. per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado d’istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi d’istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA.

Procedura specifica

La circolare inoltre chiarisce che i suddetti percorsi sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.C.M. e che le Istituzioni possono avviarli “mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto 59/2017secondo periodo” che testualmente afferma: “I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati”.