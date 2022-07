Richiesta Importante da parte degli insegnanti che hanno superato il concorso Ordinario A22

In data 28 luglio si è tenuta l’informativa del Miur, in questa sede è emerso che vi saranno due

differenti scaglioni temporali per l’immissione in ruolo:

Per i vincitori del concorso ordinario 2020 le immissioni in ruolo si concluderanno entro il

31/08/22

31/08/22 Per coloro che partecipano al concorso straordinario bis la data ultima per accedere al

ruolo è prevista per il 31/12/22.

Ad oggi per coloro che hanno superato il concorso ordinario sarà possibile accedere al ruolo, solo

per le classi di concorso che avranno terminato le operazioni concorsuali ed elaborato la

graduatoria di merito entro il 31/08. Alcune classi di concorso non termineranno le operazioni

concorsuali entro tale data e quindi potranno ottenere l’incarico di ruolo solo nell’anno

2023/2024.

Al contrario, nonostante le operazioni concorsuali dello straordinario non siano ancora

completate, ci sarà tutto il tempo per completare le procedure e per immettere in ruolo i candidati

a partire dal 31/12/2022. A queste persone sarà garantita l’immissione in ruolo per l’anno

2022/2023. Ciò significa che, anche se i posti rimangono accantonati per coloro che hanno vinto

l’ordinario, i vincitori dello straordinario avrebbero la precedenza nella scelta della sede e

nell’immissione in ruolo.

Vi sono differenze strutturali e meritocratiche tra i due concorsi:

ruolo è prevista per il 31/12/22. Ad oggi per coloro che hanno superato il concorso ordinario sarà possibile accedere al ruolo, solo per le classi di concorso che avranno terminato le operazioni concorsuali ed elaborato la graduatoria di merito entro il 31/08. Alcune classi di concorso non termineranno le operazioni concorsuali entro tale data e quindi potranno ottenere l’incarico di ruolo solo nell’anno 2023/2024. Al contrario, nonostante le operazioni concorsuali dello straordinario non siano ancora completate, ci sarà tutto il tempo per completare le procedure e per immettere in ruolo i candidati a partire dal 31/12/2022. A queste persone sarà garantita l’immissione in ruolo per l’anno 2022/2023. Ciò significa che, anche se i posti rimangono accantonati per coloro che hanno vinto l’ordinario, i vincitori dello straordinario avrebbero la precedenza nella scelta della sede e nell’immissione in ruolo. Vi sono differenze strutturali e meritocratiche tra i due concorsi: Il concorso ordinario previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020

comportava il superamento di due prove selettive con voto minimo 70/100

comportava il superamento di due prove selettive con voto minimo 70/100 Il concorso straordinario bis previsto dal Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020

si basa su una sola prova orale, senza voto minimo, quindi senza possibilità di bocciatura, il

requisito di accesso consiste nell’aver svolto tre anni di servizio nella scuola.

In quanto vincitori del concorso ordinario 2020 nelle classi di concorso per cui non sono ancora

state ultimate le prove per tutti i candidati chiediamo:

si basa su una sola prova orale, senza voto minimo, quindi senza possibilità di bocciatura, il requisito di accesso consiste nell’aver svolto tre anni di servizio nella scuola. In quanto vincitori del concorso ordinario 2020 nelle classi di concorso per cui non sono ancora state ultimate le prove per tutti i candidati chiediamo: Di equiparare la data ultima per poter ottenere il ruolo: 31/12/2022 per entrambe le

procedure concorsuali (ordinario e straordinario bis)

procedure concorsuali (ordinario e straordinario bis) Di mantenere il criterio meritocratico, secondo il quale chi è titolare di una cattedra vinta

attraverso concorso pubblico ordinario deve avere la precedenza nella scelta della sede,

rispetto a coloro che hanno partecipato al concorso straordinario bis.

Idonei Concorso Ordinario 2022