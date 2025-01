Riconoscimento anno 2013 ai fini della carriera: SCARICA IL MODELLO per interrompere la prescrizione – PDF

Da dove e perché nasce il problema del mancato riconoscimento dell’anno 2013 in sede di ricostruzione della carriera? Come si è espressa fino ad oggi la giurisprudenza sul riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera? A chi conviene proporre ricorso per far riconoscere l’anno 2013 ai fini della carriera?

La diretta della Tecnica risponde live

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 14 gennaio, l’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo ha fatto il punto della situazione:

“I consigli che possiamo dare sono legati ad un approccio cauto al problema, c’è stato molto entusiasmo quando si sono diffuse le notizie dei primi accoglimenti delle prime sentenze favorevoli su questa vicenda e si è un po’ scatenata la corsa anche qui al ricorso, sono state mandate lettere di diffida per interrompere i termini di prescrizione. Io consiglierei di approcciare la questione con molta cautela partendo dalla verifica, se effettivamente mi conviene o meno agire per vedere riconosciuto quest’anno ai fini della carriera e in attesa di effettuare questa verifica magari affidandosi alle sedi sindacali che sono in grado valutando I decreti di ricostruzione di carriera di cui si è in possesso, se effettivamente col riconoscimento di quest’anno, come si sarebbe evoluta la carriera, quindi se c’è effettivamente un vantaggio col riconoscimento del 2013, quindi effettuato questo step consiglierei prima di procedere col ricorso, è stato anche fatto un articolo in cui è stato caricato il modello di diffida, un atto di diffida da inviare al Ministero per interrompere i termini di prescrizione che sicuramente male non fa”.

“Il diritto alla ricostruzione di carriera corretta è un diritto che stato ritenuto imprescrittibile dalla giurisprudenza, tuttavia si prescrivono le eventuali differenze retributive con il termine di prescrizione quinquennale, quindi nel dubbio o in attesa di avviare l’azione giudiziaria male non farebbe inviare l’atto di diffida proprio per interrompere il termine di prescrizione“.

“Questi sono i consigli pratici che possiamo dare, intanto interrompere la prescrizione inviando l’atto di diffida con un modello (qui sotto)

“Dopodiché affidarsi ad una struttura qualificata quale può essere una struttura sindacale o comunque un consulente in grado di verificare l’effettiva utilità di un’azione giudiziaria prima di imbattersi in un contenzioso giudiziario”.

