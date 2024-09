Ricorso per il punteggio aggiuntivo nelle Gps per il servizio militare o civile

Ricorso per il punteggio aggiuntivo nelle Gps per il servizio militare o...

Com’è noto, con riferimento al servizio militare o civile prestato non in costanza di servizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non riconosce il punteggio pieno, pari cioè a 12 punti da aggiungere ai fini della posizione in graduatoria.

Tale comportamento è ingiusto, anche in considerazione delle recenti pronunce, che hanno invece riconosciuto l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro presenterà dunque il ricorso collettivo al fine di chiedere il riconoscimento del pieno punteggio del servizio militare o civile prestato non in costanza di servizio.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al ricorso, è possibile compilare il presente link:

https://siriosolidoro.it/ricorso-per-il-riconoscimento-del-punteggio-del-servizio-militare-nelle-gps/

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO