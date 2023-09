Ricostruzione della carriera per docenti e Ata, la compilazione dell’istanza scade il 31 dicembre

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per presentare la domanda di ricostruzione di carriera per docenti e personale Ata che sono entrati in ruolo nell’anno scolastico 2022-2023 e sono stati confermati nel loro ruolo, con superamento anno di prova, a partire dall’1 settembre 2023. C’è da sottolineare che con l’introduzione della legge 103 del 10 agosto 2023, ci sono delle importanti novità per quanto riguarda la ricostruzione della carriera di docenti e Ata, ma che non dovrebbero comunque riguardare gli immessi in ruolo 2022/2023, ma dovrebbe cominciare ad avere i suoi effetti per coloro che sono stati immessi in ruolo dall’1 settembre 2023 e stanno adesso svolgendo l’anno di prova.

Ricostruzione di carriera per immessi in ruolo 2023/2024

È utile sottolineare che con l’approvazione della legge n.103 del 10 agosto 2023 per gli insegnanti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici, senza limitazione ai soli primi quattro anni e con il congelamento di un terzo a partire.

Questo significa che ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico per la ricostruzione carriera, si valuterà il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, mentre non trova più applicazione il criterio della validità dell’anno scolastico, ovvero il raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.

Ricostruzione carriera dei neoassunti in ruolo 2022-2023

Per quanto riguarda i neoassunti 2022-2023 non valgono le norme già approvate dalla legge n.103 del 10 agosto 2023 che hanno convertito in legge il decreto legge n.69 del 13 giugno 2023, consentendo la procedura di ricostruzione di carriera con le vecchie regole.