Rientro a scuola, ecco dove la DaD è a scelta delle famiglie [TABELLA]

“A scuola vige l’obbligo di presenza, ma l’obbligo di frequenza durante una pandemia è inconcepibile. Chi pretende di dire ad una famiglia ‘devi portare per forza fisicamente tuo figlio a scuola’, viola il diritto alla salute previsto dalla Costituzione.” Così il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, che rivendica ancora una volta le proprie scelte in fatto di rientro a scuola ovvero la possibilità, per le famiglie, di scegliere tra la DaD e la scuola in presenza. L’intervento completo del Governatore a questo link.

Oggi, lo ricordiamo, le scuole superiori pugliesi tornano in classe dopo uno stop di mesi. Con la stessa modalità di rientro a scuola della regione Puglia, al 50% in presenza e con opzione DaD a scelta delle famiglie, anche le regioni Calabria e Campania. Peraltro, nella Regione Puglia, l’opzione è valida anche in relazione al primo ciclo.

Rientro a scuola oggi 1 febbraio anche per le scuole superiori del Veneto, della Sardegna, della Basilicata e del Friuli Venezia-Giulia, tutte con percentuali dal 50 al 75%, come riferiamo in un altro articolo.

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia 25/01/2021 Rientro graduale dopo il 25/01/2021 Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Infanzia ed elementari già in classe; le medie il 25/01/21 01/02/21, le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza Emilia Romagna 07/01/21 18/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD 8/02/21 Puglia Le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza 25/01/21, le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza Liguria 07/01/21 25/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21 Marche 07/01/21 25/01/21 Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 01/02/21 Bolzano Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 11/01/21 01/02/21, le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 01/02/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

