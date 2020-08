Rientro a scuola, i presidi non potranno agire da soli

Una raccomandazione per i Dirigenti Scolastici: non agite in solitudine. Mai come adesso è importante fare rete. Il contesto emergenziale (o quello che potrebbe diventare un contesto emergenziale) lo richiede. Lo hanno capito perfettamente al Ministero quando esortano le scuole a cooptare altre scuole per progetti comuni, a fare convenzioni con il territorio per condividere locali, a raccordare sistema scolastico e sistema sanitario tramite figure nominate ad hoc.

E lo ha capito la Cisl Scuola, che nella sua utilissima check-list per Dirigenti Scolastici (di cui abbiamo già parlato) raccomanda ai presidi di non agire in solitudine. Il rientro a scuola nel rispetto del protocollo di sicurezza potrà essere garantito solo se gli istituti avranno chiaro quali altri soggetti e istituzioni coinvolgere laddove necessario, al bisogno.

In altre parole, a quali enti, istituzioni, soggetti dovranno fare riferimento i Dirigenti Scolastici per prevenire o gestire l’emergenza sanitaria?

Ecco una lista di questi soggetti/istituzioni, come da indicazioni di Cisl scuola.

La lista