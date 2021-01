Rientro a scuola, il virologo Pregliasco è preoccupato: in Lombardia l’inizio della seconda ondata nella fascia 14-18 anni

Rientro a scuola, il virologo Pregliasco è preoccupato: in Lombardia l’inizio della...

A quali rischi si andrebbe incontro riaprendo le scuole superiori? Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco “è chiaro che la ripresa della didattica in presenza, per il volume di spostamenti che c’è intorno, rappresenta un elemento di preoccupazione“.

Speriamo nelle prefetture

Intervistato da Fanpage.it, l’epidemiologo dell’Università di Milano ha aggiunto che “sicuramente va valutata la situazione contingente così come le attività svolte dalle prefetture, che spero abbiano realizzato al meglio quanto previsto, predisponendo orari di entrata e uscita diversificati, l’aumento del numero di autobus e frequenza delle corse”.

Pregliasco poi afferma che in “Lombardia, andando a vedere l’andamento epidemiologico, abbiamo purtroppo individuato nella fascia di età 14-18 anni l’inizio della seconda ondata, dunque gli anticipatori della successiva diffusione del virus alle altre fasce di età”.

I motivi del rischio

Certo, ha aggiunto, “presumibilmente, la scuola è un luogo non a rischio. È anche chiaro che l’apertura della scuola, in considerazione di tutto quello che ruota intorno al movimento dei ragazzi, è un elemento di notevole rischio, per cui è difficile individuare la responsabilità stringente della scuola o del contesto esterno”.

Per il virologo, “di fatto orari scaglionati diversificati e potenziamento trasporti sono elementi importanti per ridurre il rischio”.

I passi da fare

Il dottor Fabrizio Pregliasco ha quindi caldeggiato “l’ipotesi di un rientro che preveda l’alternanza degli studenti, magari con l’esecuzione di test di screening“.

In questo modo, ha concluso, si potrebbe comprendere “qual è la situazione in questa fascia di età e individuare le possibili positività prima del rientro in classe”.