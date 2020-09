Rientro a scuola, l’informativa della Ministra alla Camera

E’ in corso alla Camera il dibattito sull’informativa resa dalla ministra Azzolina che ha ripreso senza particolari modifiche l’intervento già svolto ieri pomeriggio presso la Commissione Cultura del Senato.

Subito dopo la Ministra è intervenuta la deputata 5S Vittoria Casa, presidente della Commissione Cultura della Camera che ha ricordato le ingenti risorse stanziate dal Governo da marzo a oggi.

Rossano Sasso (Lega) ha esordito in modo provocatorio: “Ministra Azzolina, ma chi vuol prendere in giro? Qui siamo in Parlamento, non in un salotto televisivo”

Sasso procede poi ad elencare tutte le proposte fatte dalla Lega per affrontare la situazione, a partire dalla stabilizzazione dei precari fino ad una diversa gestione delle graduatorie provinciali.

E quando il deputato Rossano Sasso parla del conflitto di interesse in cui si troverebbe la Ministra per la sua partecipazione al concorso per dirigenti, dai banchi della Lega si alza il coro “onestà onesta”.

Tocca a Marco Marin (Forza Italia) parlare apertamente di fallimento non della Ministra ma dell’intero Governo e del presidente del Consiglio Conte in particolare.