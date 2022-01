Rientro a scuola, Locatelli: “Le scuole sono luoghi sicuri, fondamentale tenerle aperte”

Il coordinamento del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, intervistato durante e-Venti su Sky TG24, ha commentato l’andamento dei dati dei contagi degli ultimi giorni e anche di vaccini studenti e scuola.

Secondo Locatelli, un fronte su cui concentrarci nella lotta contro la pandemia è quello della vaccinazione sui più piccoli, tra i 5 e gli 11 anni. Negli ultimi giorni, in questa fascia d’età, è stata riscontrata una diffusione maggiore di contagi, sottolineando come si tratti di una fascia ancora poco protetta dalle vaccinazioni. Il coordinatore del Cts ha anche aggiunto come “oggi abbiamo superato la soglia simbolica del milione di bambini vaccinati”.

Per quanto riguarda la scuola, il coordinatore ha affermato che l’aumento dei contagi tra i bambini potrebbe essere trainato dalla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, anche se gli istituti sono tra “i luoghi più sicuri”. E sulle lezioni in presenza ha dichiarato: “È fondamentale tenere le scuole aperte: gli anni scolastici precedenti sono già stati penalizzati e credo che sia utile che quello attuale debba essere fortemente protetto”.