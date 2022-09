Rientro a Scuola, Rete Studenti e Udu in flash mob al Ministero e davanti 50 scuole

Rientro a Scuola. Rete Studenti e UDU in flash mob al Ministero domenica 11 settembre dalle ore 19:30 e davanti 50 scuole lunedì mattina: “La Politica ci ascolti, abbiamo 100 idee per istruzione, lavoro, ambiente e salute mentale”.

Il 12 settembre sarà il primo giorno di scuola in molte Regioni d’Italia. Un rientro complicato e caotico. Dal Ministero arriva poca chiarezza circa le misure Covid per l’ennesimo anno, all’interno di un sistema scolastico e universitario in cui non si è investito.

“In questa campagna elettorale, poi, si parla poco e male di scuola, di università e di giovani, e ancora una volta senza chiederci cosa ne pensiamo. Per questo come Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari abbiamo scritto un manifesto con 100 proposte dalla nostra generazione, per la nostra generazione e il futuro.”

Istruzione, ambiente, lavoro e salute mentale sono i temi trattati dal manifesto che verrà “lanciato” con un flash mob al Ministero dell’Istruzione domenica 11 settembre dalle ore 19:30 e davanti a più di 50 scuole la mattina di lunedì 12 settembre in occasione del rientro scolastico.