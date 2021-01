Rientro in presenza l’11 gennaio, ma in DAD dal 7: in arrivo circolare di Azzolina

Rientro in presenza l’11 gennaio, ma in DAD dal 7: in arrivo...

Salvo decisioni diverse assunte dalle varie Regioni, l’11 gennaio si ripartirà con la didattica in presenza al 50% nelle scuole superiori.

Cosa accadrà invece nelle giornate 7, 8 e 9 gennaio?

Come ha annunciato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha contattato la Ministra Azzolina per dei chiarimenti, sarebbe in arrivo una circolare ministeriale per chiarire che il 7, l’ 8 gennaio e il 9 gennaio (nelle scuole che hanno lezione anche il sabato) anche gli istituti superiori saranno aperti, ma ESCLUSIVAMENTE in didattica a distanza al 100%, mentre da lunedì 11 passeranno in DAD al 50% (quindi metà alunni in presenza e metà a distanza).