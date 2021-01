Apertura scuole, il riepilogo regione per regione

Dal Cdm di stanotte sono venute fuori le nuove indicazioni circa l’aperture delle scuole superiori l’11 gennaio. Ecco dunque come si svolgerà l’organizzazione scolastica in tutte le regioni del Paese.

In tutte le regioni le scuole superiori vanno in presenza NON PRIMA dell’11 GENNAIO.

Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, invece, possono APRIRE dal 7 GENNAIO.

Resta inteso che se le misure del nuovo Dpcm dovessero confermare le scelte precedenti, in zona rossa le seconde e terze medie potrebbero dovere andare in DaD.

La posizione delle regioni